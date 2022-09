Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. in 11. 9.)

Ljubljana, 11. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo v ponedeljek na Brdu pri Kranju potekal vrh Brdo-Brioni, ki bo gostil voditelje Zahodnega Balkana. Predsednika republike Slovenije in Hrvaške Borut Pahor in Zoran Milanović sta se že danes sestala v Ljubljani.