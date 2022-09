Ljubljana, 11. septembra - Nogometaši Rogaške so danes na tekmi 7. kroga 2. SNL premagali ravenski Fužinar s 3:1 in se povzpeli na peto mesto na razpredelnici. Primorje in Roltek Dob pa sta se razšla brez zmagovalca - 1:1. V vodstvu ostaja novomeška Krka, ki je že v peek z 1:0 premagala Jadran Dekane.