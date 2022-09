Pahor dnevom narodnih noš in oblačilne dediščine podelil zahvalo predsednika republike

Kamnik, 11. septembra - V središču Kamnika se z današnjim dnem zaključuje 50. festival Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Jubilejne nedeljske povorke se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor in festivalu za polstoletno tradicijo podelil zahvalo predsednika Republike Slovenije, so sporočili iz njegovega urada.