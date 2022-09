Madrid, 11. septembra - Aktualni španski prvaki, nogometaši Real Madrida, nadaljujejo uspešen začetek državnega prvenstva. V petem krogu so še petič zmagali, s 4:1 so ugnali Mallorco in se po dnevu premora vrnili na vrh prvenstvene razpredelnice. Pred Barcelono imajo dve točki prednosti.