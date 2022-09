Atalanta zamudila priložnost za skok na vrh

Bergamo, 11. septembra - Nogometaši Atalante so v 6. krogu italijanskega prvenstva v domačem Bergamu le remizirali z do zdaj predzadnjim Cremonesejem 1:1 (0:0). S 14 točkami se je Atalanta na vrhu lestvice sicer izenačila z Napolijem in Milanom, zapravila pa priložnost, da se sama povzpne prav na vrh.