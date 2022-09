Neuville zmagovalec relija Akropolis

Atene, 11. septembra - Belgijski dirkač Thierry Neuville (Hyundai) je zmagovalec relija Akropolis, ki poteka v okolici mesta Lamia v Grčiji. Belgijec je tako prišel do svoje prve zmage v letošnji sezoni in skupno 16. Na drugem in tretjem mestu sta končala njegova moštvena kolega Estonec Ott Tänak in Španec Dani Sordo.