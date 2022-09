S pohodom izrazili nasprotovanje zajezitvi Suhorce

Pivka, 11. septembra - Civilna iniciativa Brkini je danes priredila pohod po dolini Suhorce, kjer država načrtuje ureditev zbiralnika vode za Istro in Kras. Organizatorji so prepričani, da je dovolj pitne vode mogoče zagotoviti s povezavo vodovodov na Primorskem in Notranjskem, brez posega v naravno okolje, ki bi prizadel tudi zaščiteno območje Škocjanskih jam.