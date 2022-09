Na Goričkem moški ubil svojo partnerko

Murska Sobota, 11. septembra - Policisti in kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota na območju Policijske postaje Gornji Petrovci preiskujejo sum uboja, ki se je zgodil v soboto proti večeru. Po dosedanjih informacijah naj bi moški vzel življenje svoji izvenzakonski partnerki. Osumljenemu so odvzeli prostost in ga pridržali, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.