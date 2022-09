Alcaraz in Ruud ne le za naslov, temveč tudi vrh lestvice

New York, 11. septembra - Španec Carlos Alcaraz in Norvežan Casper Ruud se bosta drevi ob 22. uri pomerila za naslov na zadnjem teniškem turnirju za grand slam v sezoni. Na odprtem prvenstvu ZDA pa ne bo v igri zgolj prestižna lovorika, temveč tudi preboj na prvo mesto lestvice ATP. Alcaraz je bil pred začetkom turnirja v New Yorku tretji igralec sveta, Ruud pa sedmi.