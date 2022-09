Beneški zlati lev filmu All The Beauty And The Bloodshed v režiji Laure Poitras

Benetke, 10. septembra - Zlatega leva za najboljši film na 79. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobil ameriški film All The Beauty And The Bloodshed v režiji Laure Poitras. Srebrni lev, velika nagrada žirije, pa je na nocojšnji podelitvi nagrad pripadla filmu Saint Omer v režiji Alice Diop.