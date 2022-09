Tek okrog Brda letos zbral več kot 1300 tekačev

Brdo pri Kranju, 11. septembra - Več kot 1300 tekačev vseh starosti je v soboto na 10. Triglav teku na Brdu pri Kranju skupaj preteklo več kot 9000 kilometrov. Najboljši rezultat na pet kilometrov sta dosegla Jana Bratina (25:09) in Enej Kovač (18:12), na 10 km Neža Žerjav (37:58) in Tadej Grilc (34:11), v polmaratonu pa Katja Juhart (1:31:14) in Marko Krišelj (1:19:59).