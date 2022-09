Luka Dončić pravi, da se počuti, kot da je zadel na loteriji

Berlin, 10. septembra - Medtem ko Srb Nikola Jokić in Grk Giannis Antetokounmpo na evropskem prvenstvu še nista stopila pred novinarje, izogibata se jih celo v tako imenovani mešani ceni, je Luka Dončić po tekmi z Belgijo prišel na novinarsko konferenco in med drugim povedal, da ima občutek, kot da je zadel na loteriji, saj ima zdaj tri dni odmora do naslednje tekme.