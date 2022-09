V Mostah 80-letnik ustrelil ženo in si sodil sam

Ljubljana, 10. septembra - V stanovanjski hiši na območju ljubljanskih Most so v petek našli trupli 80-letnega moškega in 78-letne ženske, ki sta umrla zaradi strelnih ran. Policisti preiskujejo sum, da je moški ustrelil svojo zakonsko partnerico, nato pa storil samomor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.