V 2. SNL zmagi za Bistrico in Krško

Ljubljana, 10. septembra - Nogometaši Bistrice in Krškega so na današnjih dveh tekmah 7. kroga 2. slovenske lige prišli do zmag. Bistričani so z 2:1 v gosteh premagali Ilirijo 1911, Krško pa je doma s 3:2 ugnalo Beltince. Zmagoviti gol za Krčane, ki so zaostajali z 0:2, je dosegel Miloš Gordić v 56. minuti, za Bistričane pa Tai Matea Panić v 76.