Nemški krščanski demokrati na kongresu potrdili ženske kvote

Hannover, 10. septembra - Največja nemška opozicijska stranka, Krščansko-demokratska unija (CDU) je na kongresu v Hannovru danes potrdila politiko kvot za ženske na vodilnih položajih s ciljem enakosti spolov do leta 2025. Vprašanja v zvezi z ženskimi kvotami in enakostjo spolov so v stranki že dalj časa sprožala številne razprave.