Boštjančič na srečanju ministrov EU podprl prenovo pravil trgovanja z energenti

Praga, 10. septembra - Ministri Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve so v petek in danes zasedali na neformalnem srečanju v Pragi. Srečanja se je udeležil tudi slovenski finančni minister Klemen Boštjančič, ki se zavzema za takojšen dogovor glede prenove pravil trgovanja na terminskih trgih energentov na ravni EU.