Stadion za finale mundiala 2022 prvič razprodan

Doha, 10. septembra - Stadion, vreden 675 milijonov dolarjev (664,77 milijona evrov), ki bo gostil finale nogometnega svetovnega prvenstva, je prestal preizkus. Katarci so na njem priredili tekmo med egiptovskim in savdskim prvakom. Dvainsedemdeset dni pred začetkom SP so organizatorji sporočili, da je bil stadion Lusail Iconic s kapaciteto za 80.000 ljudi razprodan.