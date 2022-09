Wall Street s prvim pozitivnim tedenskim izkupičkom od sredine avgusta

New York, 10. septembra - Na Wall Streetu se je vendarle prekinil tritedenski niz tedenskih padcev tečajev delnic, osrednji indeksi pa so minuli trgovalni teden sklenili z rastjo. Vlagatelji so ocenili, da so bile delnice v preteklem obdobju podcenjene in se lotili novih nakupov, ob tem pa malce dali na stran skrbi glede inflacije in upočasnjevanja gospodarske rasti.