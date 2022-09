Blaž Blagotinšek še tretji Slovenec pri Göppingenu

Göppingen, 10. septembra - Slovenski rokometni reprezentant Blaž Blagotinšek je madžarski Veszprem zamenjal za nemški Göppingen, so zapisali na spletni strani nemškega kluba. Dres tega nemškega prvoligaša že nosita Slovenca Jaka Malus in Vid Poteko, ki pa se je poškodoval, zato so se pri Göppingenu tudi hitro odzvali s podpisom Blagotinška.