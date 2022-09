Bahrajnska ekipa odgovarja Rogliču: Wright ni kriv za nesrečo

Toledo, 10. septembra - Potem ko je v petek slovenski kolesarski as Primož Roglič na spletni strani Jumbo-Visme za padec v 16. etapi dirke po Španiji in posledičen odstop okrivil kolesarja Freda Wrighta, so se odzvali tudi v ekipi Bahrain Victorious. Zapisali so, da britanski kolesar ni kriv za nesrečo, kar po mnenju ekipe dokazuje tudi posnetek dirkanja.