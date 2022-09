V hudi železniški nesreči na Hrvaškem več mrtvih in ranjenih

Zagreb, 9. septembra - Na železniški postaji Rajić na progi med Okučani in Novsko je okoli 21.30 prišlo do hude nesreče, v kateri je umrlo več ljudi, številni pa so ranjeni, poročajo hrvaški mediji. Do nesreče naj bi prišlo, ko se je potniški vlak z veliko hitrostjo zaletel v stoječi tovorni vlak.