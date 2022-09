Lia Apostolovski prek 1,91 m na deževnem pokalu v Ljubljani

Ljubljana, 9. septembra - Lia Apostolovski (Mass) je prvi dan finala atletskega pokala Slovenije v Ljubljani v skoku v višino preskočila 1,91 metra. Zaradi slabega in deževnega vremenu so to tekmo prestavili v dvorano. Agata Zupin (Vel) je na 400 m prepričljivo zmagala s 53,16 sekunde, Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) pa je bila prva na 1500 m (4:30,74).