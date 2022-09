Iga Swiatek in Ons Jabeur za naslov na OP ZDA

New York, 10. septembra - Poljakinja Iga Swiatek in Tunizijka Ons Jabeur se bosta danes ob 22. uri pomerili za naslov na odprtem teniškem prvenstvu ZDA. Poljakinja bo lovila tretji naslov na turnirjih za grand slam, Tunizijka pa prvega. Obenem gre za igralki, ki bosta prvič igrali v finalu New Yorka, letos pa sta zbrali največ točk na turnirjih najvišje ravni.