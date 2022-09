Slovenski odbojkarji danes z Italijo za finale

Ljubljana, 10. septembra - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala zgodovinski polfinale svetovnega prvenstva. V poljskih Katovicah se bo pomerila z Italijani, v isti dvorani kot pred slabim letom bo to nekakšna ponovitev lanskega finala evropskega prvenstva, ki so ga po hudem boju in preobratu dobili Italijani.