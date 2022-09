Cigler Kralj v središče predsedniške kandidature postavlja solidarnost, krepitev gospodarstva in obrambnih sil

Ljubljana, 9. septembra - Svet NSi je danes soglasno podprl kandidaturo vodje poslancev Janeza Ciglerja Kralja za predsednika republike. V tekmo se tako podaja s podporo stranke in podpisi poslancev, kot poudarja, se je za ta korak odločil, ker "ima ljudi in Slovenijo preprosto rad". Med ključnimi prioritetami navaja solidarnost, krepitev gospodarstva in obrambnih sil.