V Nemčiji se pred zimo obeta zaostritev covidnih ukrepov

Berlin, 9. septembra - Poslanci nemškega bundestaga so v četrtek potrdili načrt vlade, da pred prihajajočo zimo zaostri zahteve glede nošenja mask in testiranja na novi koronavirus. Med drugim bodo maske obvezne v bolnišnicah, domovih za starejše in ordinacijah, medtem ko bodo morali obiskovalci prvih dveh institucij predložiti tudi negativen test.