Na jugozahodu države zalivalo objekte in ceste

Sežana, 9. septembra - Na jugozahodu države so se uresničile napovedi Agencije RS za okolje o možnosti močnejših neviht z nalivi. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je okoli 12. ure močna nevihta, ki so jo spremljali udari strel in močnejši nalivi, zajela območja občin Koper, Hrpelje-Kozina, Pivka, Postojna in Sežana. Meteorna voda je zalila več objektov in cest.