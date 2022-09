Kdo so bili najdlje vladajoči svetovni monarhi?

pripravila Manja Delašjava

London, 9. septembra - Ob smrti britanske kraljice Elizabete II. se mnogim poraja vprašanje, kdo so bili svetovni monarhi s primerljivo dolžino vladanja. Elizabeto II., ki je vladala 70 let in 214 dni, je prehitel le francoski kralj Ludvik XIV., ki je prestol v 17. stoletju sicer zasedel pri štirih letih in vladal 72 let in 110 dni.