Rusija v regijo Harkov pošilja okrepitve

Moskva/Kijev/Bruselj, 9. septembra - Rusija je danes sporočila, da v regijo Harkov na severovzhodu Ukrajine pošilja dodatne vojaške enote. Odločitev Kremlja prihaja po trditvah Kijeva, da je ukrajinskim silam na jugu in vzhodu države v zadnjem tednu uspelo zasesti več kot tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja. V zvezi Nato in ZDA ocenjujejo, da so novice z ukrajinskih bojišč vzpodbudne.