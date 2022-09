V kranjskem gledališču premiera Fojeve proletarske komedije

Kranj, 10. septembra - V Prešernovem gledališču Kranj bo drevi ob 19.30 premiera proletarske komedije Daria Foja Vse zastonj! Vse zastonj! v režiji Ajde Valcl, s katero kranjsko gledališče odpira novo sezono. Fojeva tema iz 70. let prejšnjega stoletja ob vse večji inflaciji in razliki med bogatimi in revnimi znova postaja vse bolj aktualna.