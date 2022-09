Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 9. septembra - Indeksi na newyorških borzah so po slabi uri trgovanja obarvani zeleno. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prepričani, da je v luči spopadanja z visoko inflacijo zaradi strahu pred dvigi obrestnih mer centralnih bank v preteklih tednih prišlo do prevelikih razprodaj vrednostnih papirjev.