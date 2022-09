Danska kraljica zaradi smrti Elizabete II. oklestila praznovanje 50. jubileja

Koebenhavn, 9. septembra - Danska kraljica Margareta II., ki je po smrti britanske kraljice Elizabete II. postala evropska monarhinja z najdaljšo vladavino, bo konec tedna obeležila 50 let na prestolu. Na danskem dvoru so ob jubileju za ta konec tedna načrtovali vrsto dogodkov, program pa bodo iz spoštovanja do preminule britanske kraljice zdaj prilagodili.