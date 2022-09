Na Brdu iskali možnosti za rešitev pomanjkanja voznikov tovornjakov

Brdo pri Kranju, 9. septembra - V okviru nacionalne strateške konference, ki sta jo na Brdu pri Kranju organizirali sekciji za promet pri OZS in GZS, je danes potekala okrogla miza o pomanjkanju voznikov. Predlagali so oblikovanje medresorske skupine za to, kako pridobiti več tuje delovne sile. Opozorili so tudi na zamudne postopke pri pridobivanju delovnih dovoljenj.