Direktor Svetovne poštne zveze v Sloveniji o prihodnosti poštnih storitev

Ljubljana, 9. septembra - V Sloveniji se mudita generalni direktor Svetovne poštne zveze (UPU) Masahiko Metoki in njegov namestnik Marjan Osvald. Z vodstvom Pošte Slovenije, Fursa ter ministroma za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh in za gospodarstvo Matjažem Hanom so na ločenih sestankih govorili o prihodnost poštnih storitev.