Ljubljanska borza: SBI TOP z enoodstotno rastjo

Ljubljana, 9. septembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je zadnji trgovalni dan v tednu končalo s pozitivnim predznakom. Indeks SBI TOP je pridobil 1,01 odstotka in se ustavil pri 1073,41 točke. Borzni posredniki so opravili za 852.233 evrov poslov, pri čemer so šle najbolj v promet delnice Krke in NLB.