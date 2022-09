Odbor za delo na zahtevo SDS razpravljal o staranju prebivalstva, predlagane sklepe zavrnil

Ljubljana, 9. septembra - Odbor DZ za delo je na nujni seji na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljal o staranju prebivalstva v Sloveniji, padcu natalitete in politiki aktualne vlade. Člani so zavrnili predlagane sklepe SDS, med drugim, da ministrstvo nemudoma sprejme podzakonske akte in vse ostale ukrepe, potrebne za izvrševanje zakona o dolgotrajni oskrbi.