SDS po sto dneh Golobove vlade za sklic izredne seje o omilitvi posledic inflacije in energetske draginje

Ljubljana, 9. septembra - V SDS so po sto dneh vlade Roberta Goloba vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ o omilitvi posledic inflacije in energetske draginje. Prepričani so, da bo seja priložnost za pregled dejanskih dosežkov vlade v tem času, ki po njihovi oceni ukrepa neprimerno, njene prioritete pa so "obrnjene na glavo", je danes dejal poslanec SDS Franc Breznik.