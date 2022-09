Dars začenja obnovo vipavske hitre ceste med Šempetrom in Vrtojbo

Ljubljana, 9. septembra - Dars bo v soboto začel obsežnejšo obnovo vipavske hitre ceste na odseku med priključkom Šempeter pri Gorici in mejnim prehodom Vrtojba. Dela, ki jih bo opravljal konzorcij podjetij Kolektor CPG in CPK, bodo trajala predvidoma do sredine decembra letos. Pogodbena vrednost je 9,7 milijona evrov brez DDV.