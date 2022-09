Policisti na Celjskem in Koroškem zaznali več kršitev v prometu v okolici šol in vrtcev

Celje/Slovenj Gradec, 9. septembra - Pri jutranjem poostrenem nadzoru cestnega prometa v okolici šol in vrtcev na celotnem območju Policijske uprave Celje so policisti zaznali 24 kršitev, od tega med drugim 13 prekoračitev hitrosti v okolic šol, dva voznika sta med vožnjo telefonirala, en otrok pa v vozilu ni bil pripet. Policisti bodo nadzore v okolici šol in vrtcev nadaljevali.