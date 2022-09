Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 10. septembra - Pri Celjski Mohorjevi družbi so izdali roman ameriške avtorice Francine Rivers Odrešenje ljubezni, pri Mladinski knjigi pa delo švicarsko-britanskega filozofa in pisatelja Alaina de Bottona Tok ljubezni in pa kuharico v angleščini Slovenian cookery. Založba Miš je izdala slikanico Andreje Borin in ilustratorke Marte Bartolj z naslovom Čudoviti vrt.