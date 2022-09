ZN obsojajo dramatičen porast kršitev človekovih pravic v Ukrajini

Kijev/Ženeva, 9. septembra - Ruske sile so bile v Ukrajini doslej odgovorne za že več kot 400 samovoljnih pridržanj in prisilnih izginotij, več deset tovrstnih dejanj pa je izvedla tudi ukrajinska vojska, so danes sporočili iz ZN. Predstavnica ZN v Ukrajini Matilda Bogner je ob tem obsodila dramatičen porast kršitev človekovih pravic od začetka ruske agresije.