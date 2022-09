Konec tedna brez tekem tudi v premier league

London, 9. septembra - Potem ko so kmalu po smrti britanske kraljice Elizabete II. na Otoku odpovedali nekaj športnih dogodkov, med njimi so predčasno končali tudi kolesarsko dirko po Veliki Britaniji, je zdaj tekmovalni spored odpovedalo tudi vodstvo angleškega nogometnega prvenstva premier league. Konec tedna tako tekem ne bo, so danes potrdili iz vodstva lige.