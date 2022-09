V Ljubljani potekala prva borza lokalno pridelane hrane

Ljubljana, 9. septembra - Zelene verige vplivajo na kakovost prehrane in posledično zdravje ljudi, v gostinstvu, turizmu in kmetijstvu pa tudi na povečanje dodane vrednosti, so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedali partnerji projekta Zelene verige. Pod njegovim okriljem je vrata odprla tudi prva borza ponudbe in povpraševanja po lokalno pridelani hrani.