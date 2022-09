V dveh avtodomih prevažali skupno 46 tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo

Koper, 9. septembra - V koprski občini so policisti ustavili avtodoma, v katerih je bilo skupno 46 tujcev, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito. Obe vozili, prvo so ustavili pri Kubedu nekaj pred polnočjo, drugo v Movražu danes zjutraj, sta imeli češke registrske oznake, za volanom pa sta bila ukrajinska državljana, so sporočili s Policijske uprave Koper.