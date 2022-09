Za spletne uporabnike najgostoljubnejši Velenje, Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi

Ljubljana, 11. septembra - V letošnji akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna so spletni uporabniki v anketi Turistične zveze Slovenije med večjimi mesti za najbolj urejenega in gostoljubnega izbrali Velenje, med srednjimi Slovenj Gradec in manjšimi Radlje ob Dravi. Naslednji teden bodo znani še rezultati strokovne komisije.