Požari v Kaliforniji še naprej divjajo

Los Angeles, 9. septembra - Na zahodni obali Združenih državah Amerike še naprej divjajo gozdni požari. Gasilci so v četrtek sporočili, da se je požar v bližini Los Angelesa hitro razširil in je doslej uničil prek 7000 hektarjev površin. Gasilci so k evakuaciji pozvali več tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.