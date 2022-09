Premiera Koprske simfonije Vladimirja Lovca

Koper, 9. septembra - Simfonični orkester RTV Slovenija bo drevi nastopil v koprskem gledališču, kjer bo med drugim premierno izvedel Koprsko simfonijo Vladimirja Lovca. Letos mineva sto let od skladateljevega rojstva in to bo vrhunec dogodkov, ki jih je ob obletnici priredilo Društvo prijateljev glasbe Koper. Zaradi slabega vremena so nastop preselili pod streho.