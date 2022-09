Janez Bončina - Benč za začetek nove sezone Jazz cluba Ljubljanski grad

Ljubljana, 9. septembra - Na Ljubljanskem gradu se bo danes začela nova sezona koncertov v okviru Jazz cluba. Uvodni koncert, s katerim bodo obeležili peto obletnico odprtja kluba, so zaupali Janezu Bončini - Benču, predskupina bodo Greg Black & The Bad Notion. Koncerti bodo vsak petek do konca aprila 2023, so sporočili z gradu.