Vodja črnogorskega kriminalnega škaljarskega klana domnevno umorjen v Istanbulu

Beograd, 9. septembra - Vodjo kriminalnega škaljarskega klana Jovana Vukotića so v četrtek popoldne umorili v Istanbulu, poroča več srbskih in črnogorskih medijev. S črnogorske policijske uprave so sicer sporočili, da še nimajo uradne potrditve tega dogodka. Vukotić je bil na begu, pravosodni organi v Črni gori pa so za njim pred enim letom razpisali mednarodno tiralico.