Britanija v žalovanju in pričakovanju nagovora novega kralja

London, 9. septembra - V Združenem kraljestvu žalujejo za v četrtek preminulo kraljico Elizabeto II. Ljudje, mnogi med njimi v solzah, pred Buckinghamsko palačo in grad Windsor polagajo cvetje, odpovedani so bili številni javni dogodki. Novi kralj Karel III. se bo danes vrnil v London in nagovoril državljane.